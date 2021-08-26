Райола потребует для Холанда зарплату 50 миллионов евро в год
Холанд – лучший нападающий Лиги чемпионов в сезоне-2020/21
Форвард дортмундской «Боруссии» забил 10 голов в турнире
20:41
Эрлинг Холанд / Фото - theprideoflondonФорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
В прошлом сезоне Холанд сыграл за немецкий клуб 8 матчей в турнире, забил 10 голов и оформил 2 ассиста. «Боруссия» дошла до четвертьфинала, в котором уступила «Манчестер Сити».
Напомним, норвежец является лидером по числу голов в турнире до достижения 21 года.
Ранее стало известно, что Миной Райола, агент Холанда потребует следующим летом у потенциальных покупателей для своего клиента зарплату в 50 миллионов евро в год.