Холанд назвал аспект, над которым ему следует поработать
Норвежец хочет проводить больше матчей
12:46
Эрлинг Холанд / фото - Eurosport
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал Sky Sports об аспектах своей игры, над которыми ему стоит поработать:
«Думаю, что я еще во всем могу стать сильнее. Если вы скажете, что я хорошо завершаю атаки, то я отвечу, что мог бы делать это еще лучше. Я могу стать быстрее, могу стать сильнее.
Но если над чем-то мне и надо как следует поработать, так это над тем, чтобы избегать травм. Если я не буду получать повреждения, то смогу провести гораздо больше матчей и выступать еще успешнее.
Если бы меня спросили о целях на 2022 год, я бы назвал отсутствие травм. И то же касается оставшейся части моей карьеры. Это главное».
В текущей кампании норвежец провел 20 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 6 ассистов.
Форвард пропустил немало матчей из-за повреждений. В частности, когда он отсутствовал из-за травмы «шмели» вылетели из группового этапа Лиги чемпионов.
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