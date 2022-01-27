Холанд назвал аспект, над которым ему следует поработать

Эрлинг Холанд / фото - Eurosport

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал Sky Sports об аспектах своей игры, над которыми ему стоит поработать:

Но если над чем-то мне и надо как следует поработать, так это над тем, чтобы избегать травм. Если я не буду получать повреждения, то смогу провести гораздо больше матчей и выступать еще успешнее.

Если бы меня спросили о целях на 2022 год, я бы назвал отсутствие травм. И то же касается оставшейся части моей карьеры. Это главное».