Холанд назвал аспект, над которым ему следует поработать
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Норвежец не выделил ни одного немецкого клуба
09:39
Эрлинг Холанд / фото - BVB
Нападающий дортмундской «Борусии» Эрлинг Холанд рассказал Sky Sports о сильнейших клубах Европы.
Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?
«Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому мой ответ: «Бавария».
Кто выиграет эту Лигу чемпионов?
«Думаю, либо «Манчестер Сити», либо ПСЖ, либо «Реал».
Для самого норвежца этот сезон в главном турнире Старого Света уже закончился – «шмели» покинули турнир, пока форвард залечивал травму.
Но грядущим летом 21-летний нападающий может покинуть Дортмунд. Сообщалось, что главным фаворитом на его покупку является «Реал». «Сливочным» придется потратить на него близко 350 миллионов евро.
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