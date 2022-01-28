Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ

Норвежец не выделил ни одного немецкого клуба

Эрлинг Холанд / фото - BVB

Нападающий дортмундской «Борусии» Эрлинг Холанд рассказал Sky Sports о сильнейших клубах Европы.

Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

«Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому мой ответ: «Бавария».

Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

«Думаю, либо «Манчестер Сити», либо ПСЖ, либо «Реал».

Для самого норвежца этот сезон в главном турнире Старого Света уже закончился – «шмели» покинули турнир, пока форвард залечивал травму.

Но грядущим летом 21-летний нападающий может покинуть Дортмунд. Сообщалось, что главным фаворитом на его покупку является «Реал». «Сливочным» придется потратить на него близко 350 миллионов евро.

Ранее Холанд назвал лучшего футболиста в мире.