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Холанд не забил, а «Боруссия» Д проиграла «Герте»

Дортмундцы вели в матче
Футбол Бундеслига (Германия)
18 декабря 21:37
Холанд не забил, а «Боруссия» Д проиграла «Герте»
Фото: twitter.com/HerthaBSC

«Боруссия» Д на выезде неожиданно проиграла «Герте».

Дортмундцы вели в матче после гола «Брандта», но быстро пропустили дважды, а позже еще и третий мяч во втором тайме.

Второй гол «Боруссии» отыграть удалось, но спасти матч сил уже не хватило. Не помог команде и Эрлинг Холанд, отыгравший весь матч и не отличившись.

«Боруссия» осталась второй, но до «Баварии» уже 9 очков отставания.

Бундеслига. 17-й тур:

«Герта» – «Боруссия» Д 3:2

Голы: Белфодил, 51, Рихтер, 57, 69 – Брандт, 31, Тиггес, 83

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Платтенхардт, Дарида (Тузар, 72), Аскасибар, Эккеленкамп, Бельфодиль, Маолида, Рихтер (Гехтер, 72).

«Боруссия»: Хитц, Менье (Вольф, 72), Витцель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72), Джан, Брандт (Тиггес, 81), Дауд, Ройс (Азар, 58), Мален, Холанд.

Андрей Усмонов
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