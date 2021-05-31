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Холанд никуда не уйдет этим летом

Норвежский гигант намекнул о своем будущем
Футбол Бундеслига (Германия)
14:37
Холанд никуда не уйдет этим летом
Эрлинг Холанд / фото - Football Espana

Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал Viaplay Football о своих планах на следующий сезон:

«У меня есть контракт с «Боруссией.

Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это очень важно для меня. Я хочу выступать в этом турнире.

Я не думаю о своём будущем. После международного перерыва уйду в отпуск, а затем начну готовиться к старту сезона».

Норвежский форвард пополнил стан «шмелей» зимой прошлого года, после потрясающего выступления в составе австрийского «Зальцбурга». В 41 матче минувшего сезона «норвежский терминатор» наколотил 41 мяч, и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Боруссией» Холанд стал обладателем Кубка Германии.

Также, по результатам прошедшего сезона Бундеслиги, Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком немецкого чемпионата.

Ранее сообщалось, что 20-летний форвард может уйти в «Реал» или «Манчестер Сити», но похоже, что он останется в Германии ещё на год.

Напомним, Джейдон Санчо может перейти в английский гранд.

Павел Харченко
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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