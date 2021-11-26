Холанд определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Нападающий «Боруссии» мечтает перебраться в Примеру

Эрлинг Холанд / фото - Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мечтает перейти в «Реал».

По информации портала Goal, мадридский клуб – приоритетный вариант для 21-летнего норвежца. В своем окружении игрок уверенно заявляет о том, что летом 2022 года он переедет в Испанию.

Стоит отметить, что трансфер талантливого нападающего обойдется «Реалу» в 75 миллионов евро.

Интерес к Холанду также проявляют в «Ман Сити», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуле»

Напомним, в последнем матче ЛЧ «Боруссия» проиграла «Спортингу».