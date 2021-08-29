Холанд отказался от перехода в ПСЖ

Форвард хочет в «Реал»

Фото: eurosport

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд не перейдет в ПСЖ.

Парижане готовы были удовлетворить запросы дортмундцев по сумме трансфера, но сам игрок не согласился. Он намерен доиграть сезон в нынешней команде.

Также он думает о трансфере в «Реал» в ближайшем будущем, сообщает Bild. В ПСЖ его не будет.

Парижане были готовы продать Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом и подписать Холанда. Впрочем, трансферу, похоже, не суждено быть.