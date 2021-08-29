Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»
Холанд отказался от перехода в ПСЖ
Форвард хочет в «Реал»
08:10
Фото: eurosport
Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд не перейдет в ПСЖ.
Парижане готовы были удовлетворить запросы дортмундцев по сумме трансфера, но сам игрок не согласился. Он намерен доиграть сезон в нынешней команде.
Также он думает о трансфере в «Реал» в ближайшем будущем, сообщает Bild. В ПСЖ его не будет.
Парижане были готовы продать Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом и подписать Холанда. Впрочем, трансферу, похоже, не суждено быть.