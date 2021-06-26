Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов

И оставил 30 тысяч евро чаевых
Футбол В Европе
17:57
Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов
Эрлинг Холанд / Фото: Eurosport

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отдыхает в разгар чемпионата Европы, ведь сборная Норвегии в нем не участвует.

20-ти летний форвард посетил элитный ресторан в Греции и за несколько часов оставил там 500 тысяч евро. Известно также, что Холанд оставил чаевых на 30 тысяч евро.

Больше половины суммы Холанд потратил на 4 бутылки шампанского «Cristal Vintage», каждая из них стоит 70 тысяч евро.



 Ранее стало известно, что Холанд – трансферная цель «Челси».
Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эрлинг Холанд Сборная Норвегии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Холанд – главная трансферная цель «Челси»
Холанд – главная трансферная цель «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 июня 15:59
Пике оценил возможность перехода Холанда в «Барселону»
Пике оценил возможность перехода Холанда в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
12 июня 12:25
Холанд может переехать в Англию
Холанд может переехать в Англию
Футбол Бундеслига (Германия)
8 июня 10:20
«Боруссия» пытается удержать Холанда, установив на норвежца космический ценник
«Боруссия» пытается удержать Холанда, установив на норвежца космический ценник
Футбол Бундеслига (Германия)
6 июня 17:50
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения, но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения, но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Футбол Сборные
2 июня 12:34
Холанд никуда не уйдет этим летом
Холанд никуда не уйдет этим летом
Футбол Бундеслига (Германия)
31 мая 14:37

Новости: Футбол

Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»
Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»
Евро-2020
18:02
Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов
Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов
В Европе
17:57
Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»
Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»
Примерa (Испания)
17:45
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Евро-2020
17:44
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Сборная Украины
17:30
Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Первая лига
17:03
Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Евро-2020
16:59
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Евро-2020
16:42
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Украинская Премьер-лига
16:42
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
2
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45