Холанд потратил полмиллиона евро в ресторане за несколько часов

И оставил 30 тысяч евро чаевых

Эрлинг Холанд / Фото: Eurosport

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отдыхает в разгар чемпионата Европы, ведь сборная Норвегии в нем не участвует.

20-ти летний форвард посетил элитный ресторан в Греции и за несколько часов оставил там 500 тысяч евро. Известно также, что Холанд оставил чаевых на 30 тысяч евро.

Больше половины суммы Холанд потратил на 4 бутылки шампанского «Cristal Vintage», каждая из них стоит 70 тысяч евро.