«Барселона» включилась в борьбу за Холанда
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард «Боруссии» сделал дубль в ворота «Севильи»
Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба UEFA.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Холанд сделал дубль в ворота «Севильи» (2:2), в итоге немецкая команда прошла в четвертьфинал по итогам двух встреч (5:4).
Отметим, что в первом матче с «Севильей» Холанд также сделал дубль.
Ранее стало известно, что «Барселона» намерена приобрести Холанда.
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