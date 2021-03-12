Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба UEFA.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Холанд сделал дубль в ворота «Севильи» (2:2), в итоге немецкая команда прошла в четвертьфинал по итогам двух встреч (5:4).

Отметим, что в первом матче с «Севильей» Холанд также сделал дубль.

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена приобрести Холанда.