Холанд стал новым рекордсменом «Боруссии» Д по голам

Форвард забил 30 мячей за год

Фото: BVB

«Боруссия» Д обыграла «Гройтер Фюрт» в матче 16 тура Бундеслиги.

Дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд. Он стал рекордсменом клуба по голам, сообщает Opta.

За 2021-й год Эрлинг забил 30 мячей, что на один мяч больше, чем у Лотара Эммериха и Пьер-Эмерика Обамеянга, у которых по 29 мячей в году соответственно. Норвежец стал новым рекордсменом.

Также у него 13 забитых мячей в Бундеслиге в этом сезоне. Больше лишь у Патрика Шика (16 мячей) и Роберта Левандовски (19).