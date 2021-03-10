Норвежская машина. Холанд установил потрясающий рекорд в Лиге чемпионов
Холанд стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, которому удалось забить в 6 матчах подряд
Норвежский форвард вывел «Боруссию» в четвертьфинал
Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в 6 матчах подряд в рамках турнира. Об этом сообщает Opta.
Холанд отличился дублем в ворота «Севильи» (2:2) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, Холанд забил в 6 матчах ЛЧ подряд в 20-летнем возрасте.
Напомним, после матча с «Севильей» Холанд установил еще одно уникальное достижение.
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