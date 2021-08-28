Дортмундская «Боруссия» намерена подписать защитника МЮ
Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»
Дортмундцы в тяжелейшем матче одолели своего соперника
07:17
«Боруссия Д» – «Хоффенхайм» / Фото - eurosportДортмундская «Боруссия» с большим трудом переиграла «Хоффенхайм» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги (3:2).
«Шмели» открыли счет в начале второй половины игры усилиями Джованни Рейны, но гости восстановили паритет на исходе часа игры. Однако, хозяева поля вскоре вновь вышли вперед.
На последней минуте основного времени израильтянин Мунас Даббур вновь сравнял счет в поединке. Победу в добавленное время «Боруссии» норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
Бундеслига. 3-й тур
«Боруссия Д» – «Хоффенхайм» 3:2 (0:0, 3:2)
Голы: Рейна, 49, Беллингем, 61, Холанд, 90+1 – Баумгартнер, 61, Даббур, 90
«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Витцель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84), Беллингем (Вольф, 72), Ройс, Дауд, Рейна (Брандт, 64), Холанд, Мален (Мукоко, 84)
«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Раум, Бруун Ларсен (Гачинович, 70), Руди, Баумгартнер (Адамян, 70), Гайгер (Даббур, 83), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич
Предупреждения: Дауд, Менье – Баумгартнер, Пош, Гайгер