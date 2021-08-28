Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»

Дортмундцы в тяжелейшем матче одолели своего соперника
Футбол Бундеслига (Германия)
07:17
Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»
«Боруссия Д» – «Хоффенхайм» / Фото - eurosport
Дортмундская «Боруссия» с большим трудом переиграла «Хоффенхайм» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги (3:2). 

«Шмели» открыли счет в начале второй половины игры усилиями Джованни Рейны, но гости восстановили паритет на исходе часа игры. Однако, хозяева поля вскоре вновь вышли вперед.

На последней минуте основного времени израильтянин Мунас Даббур вновь сравнял счет в поединке. Победу в добавленное время «Боруссии» норвежский нападающий Эрлинг Холанд
Бундеслига. 3-й тур

«Боруссия Д» – «Хоффенхайм» 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: Рейна, 49, Беллингем, 61, Холанд, 90+1 – Баумгартнер, 61, Даббур, 90

«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Витцель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84), Беллингем (Вольф, 72), Ройс, Дауд, Рейна (Брандт, 64), Холанд, Мален (Мукоко, 84)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Раум, Бруун Ларсен (Гачинович, 70), Руди, Баумгартнер (Адамян, 70), Гайгер (Даббур, 83), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич

Предупреждения: Дауд, Менье – Баумгартнер, Пош, Гайгер 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Боруссия Дортмунд Хоффенхайм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионат Германии. «Боруссия» Д обыграла «Хоффенхайм». Как это было
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д обыграла «Хоффенхайм». Как это было
Футбол Бундеслига (Германия)
27 августа 23:28
Дортмундская «Боруссия» намерена подписать защитника МЮ
Дортмундская «Боруссия» намерена подписать защитника МЮ
Футбол Бундеслига (Германия)
27 августа 12:58
Холанд – лучший нападающий Лиги чемпионов в сезоне-2020/21
Холанд – лучший нападающий Лиги чемпионов в сезоне-2020/21
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 августа 20:41
Моуриньо намерен переманить Витселя в «Рому»
Моуриньо намерен переманить Витселя в «Рому»
Футбол Серия А (Италия)
26 августа 18:18
«Севилья» объявила о трансфере хавбека «Боруссии Д»
«Севилья» объявила о трансфере хавбека «Боруссии Д»
Футбол Примерa (Испания)
26 августа 10:08
Райола потребует для Холанда зарплату 50 миллионов евро в год
Райола потребует для Холанда зарплату 50 миллионов евро в год
Футбол Бундеслига (Германия)
25 августа 09:48

Новости: Футбол

«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
Украинская Премьер-лига
10:40
Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом»
Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом»
Премьер-Лига (Англия)
10:22
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
Серия А (Италия)
09:58
«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
Премьер-Лига (Англия)
09:38
Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
Лига чемпионов UEFA
09:21
Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
08:55
Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
Премьер-Лига (Англия)
08:38
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
Украинская Премьер-лига
08:19
«Лион» в меньшинстве смог удержать победу в матче с «Нантом»
«Лион» в меньшинстве смог удержать победу в матче с «Нантом»
Лига 1 (Франция)
07:58
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости