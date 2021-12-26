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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года

Хоть где-то нет Месси
Футбол В Европе
10:43
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала символическую сборную 2021-го года из футболистов европейских сборных.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что форвард Карим Бензема находится на одном уровне с Криштиану Роналду и Эрлингом Холандом.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Рубен Диаш Джанлуиджи Доннарумма

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