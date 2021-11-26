Холанд восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии»

Форвард пропустил почти месяц

Фото: BVB

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд восстановился после травмы.

Форвард уже готов помочь команде. Тренер команды Марко Розе сообщил, что он отправится с командой на завтрашний матч 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

Из-за травмы Холанд пропустил около месяца. За это время «Боруссия» упустила возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

На счету форварда в нынешнем сезоне девять мячей в шести матчах Бундеслиги.

Сообщалось, что Эрлинг может оказаться зимой в другом клубе.