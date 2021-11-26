«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» включились в борьбу за полузащитника гладбахской «Боруссии»
Холанд восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии»
Форвард пропустил почти месяц
26 ноября 16:27
Фото: BVB
Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд восстановился после травмы.
Форвард уже готов помочь команде. Тренер команды Марко Розе сообщил, что он отправится с командой на завтрашний матч 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».
Из-за травмы Холанд пропустил около месяца. За это время «Боруссия» упустила возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
На счету форварда в нынешнем сезоне девять мячей в шести матчах Бундеслиги.
Сообщалось, что Эрлинг может оказаться зимой в другом клубе.
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