Лунин заинтересовал дортмундскую «Боруссию»
Холанд выбыл из-за травмы на несколько недель
Форвард не поможет «Боруссии» в ближайших матчах
16:17
Фото: Sky Sports
Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд пропустит ближайшие матчи команды.
Он выбыл на несколько недели из-за травмы. В последней игре ЛЧ против «Аякса» (0:4) он повредил бедро. Об этом сообщил пресс-службе клуба тренер команды Марко Розе.
«Холанд не сыграет с «Арминией». Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы сгибателя бедра».
Холанд – лучший бомбардир «Боруссии» Д на старте сезона. В шести матчах он забил девять мячей.
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