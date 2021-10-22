Холанд выбыл из-за травмы на несколько недель

Форвард не поможет «Боруссии» в ближайших матчах

Фото: Sky Sports

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд пропустит ближайшие матчи команды.

Он выбыл на несколько недели из-за травмы. В последней игре ЛЧ против «Аякса» (0:4) он повредил бедро. Об этом сообщил пресс-службе клуба тренер команды Марко Розе.

«Холанд не сыграет с «Арминией». Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы сгибателя бедра».

Холанд – лучший бомбардир «Боруссии» Д на старте сезона. В шести матчах он забил девять мячей.