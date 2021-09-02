Холанд: «Я, кажется, сломал ван Дейку палец»

Голландца снова травмировал соперник

Эрлинг Холанд и Вирджил ван Дейк / фото - ria

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал NRK, как травмировал защитника голландцев Вирджила ван Дейка в матче квалификации ЧМ-2022:

«Я, кажется, сломал ван Дейку палец. Я не знаю, как это произошло. Он просто сказал: «Черт возьми, ты сломал мне палец!» Он в порядке, если можно так выразиться. Я понятия не имею, как это случилось. Ну, вот так».

Как позже заявили в пресс-службе сборной Нидерландов, палец ван Дейка не сломан, а лишь имеется небольшой вывих.

В начале минувшего сезона защитнику уже нанесли серьезную травму. В мате с «Эвертоном» вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд влетел в колено голландцу и на целый сезон отправил того в лазарет с разрывом крестообразных связок.

Напомним, Холанд отказался переходить в ПСЖ на «космическую» зарплату.