Отбор на ЧМ-2022. Норвегия отобрала очки у Нидерландов, Хорватия не сумела обыграть Россию
Холанд: «Я, кажется, сломал ван Дейку палец»
Голландца снова травмировал соперник
Эрлинг Холанд и Вирджил ван Дейк / фото - ria
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал NRK, как травмировал защитника голландцев Вирджила ван Дейка в матче квалификации ЧМ-2022:
«Я, кажется, сломал ван Дейку палец. Я не знаю, как это произошло. Он просто сказал: «Черт возьми, ты сломал мне палец!»
Он в порядке, если можно так выразиться. Я понятия не имею, как это случилось. Ну, вот так».
Как позже заявили в пресс-службе сборной Нидерландов, палец ван Дейка не сломан, а лишь имеется небольшой вывих.
В начале минувшего сезона защитнику уже нанесли серьезную травму. В мате с «Эвертоном» вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд влетел в колено голландцу и на целый сезон отправил того в лазарет с разрывом крестообразных связок.
Напомним, Холанд отказался переходить в ПСЖ на «космическую» зарплату.
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