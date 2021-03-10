Холанд: «Я очень устал, но рад, что мы сыграем в четвертьфинале»

Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал выход своей командой «Севильи» (5:4 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова форварда приводит пресс-служба UEFA.

«Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа. Очень рад, что мы прошли дальше. Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды. 1:0 в нашу пользу после первого тайма – хороший результат, да и сам гол получился неплохим. Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки. Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам».

Напомним, в матче с «Севильей» Холанд установил несколько впечатляющих достижений.