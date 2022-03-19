«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы

Гордые и свободолюбивые

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался, что смог осознать сущность украинский только после нападения россии.



Что вы можете сказать об украинцах?

Я их не понимал, потому что был погружен в футбол. Холодные, замкнутые, подозрительные. Но эта война заставила меня понять их гордость, их достоинство. Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы принимаем за должное. Я слышал, что Зеленский мог убежать сразу, но он возглавил народное сопротивление. А ведь украинцы, причем все как один, воевали бы даже если бы Зеленский убежал или сдался, они бы все равно еще воевали.

Вам все еще слышится звук бомб?

(Смотрит в окно) Да. Даже когда это летят самолеты.

Итальянец советовал легионерам «горняков» ничего не подписывать, пока в Украине идет война.