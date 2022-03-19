Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы
Гордые и свободолюбивые
19 марта 20:10
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался, что смог осознать сущность украинский только после нападения россии.
Что вы можете сказать об украинцах?
Я их не понимал, потому что был погружен в футбол. Холодные, замкнутые, подозрительные. Но эта война заставила меня понять их гордость, их достоинство. Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы принимаем за должное.
Я слышал, что Зеленский мог убежать сразу, но он возглавил народное сопротивление. А ведь украинцы, причем все как один, воевали бы даже если бы Зеленский убежал или сдался, они бы все равно еще воевали.
Вам все еще слышится звук бомб?
(Смотрит в окно) Да. Даже когда это летят самолеты.
Итальянец советовал легионерам «горняков» ничего не подписывать, пока в Украине идет война.