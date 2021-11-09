Полузащитник «Зари»: «Для всех нас «Буде-Глимт» – это сюрприз. Теперь будем по-другому к ним относиться»

Дмитрий Хомченовский / Фото: Twitter

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский высказался о выступлениях команды в Лиге конференций.

— Извините, но на финансовые вопросы я не могу отвечать. Не имею права.

— Перед стартом группового турнира нынешней Лиги конференций многие специалисты отводили роль безоговорочного фаворита итальянской «Роме», однако неожиданно для всех лидирует норвежский «Буде-Глимт». Сюрприз?

— Для всех в футбольной Европе это, конечно же, сюрприз. До игры с норвежцами, как и после того, как они играли с «Ромой», полагаю, мало кто подумал бы, что будет такая ситуация в группе, когда итальянцам «Буде-Глимт» шесть мячей забьет. Я уверен, что сейчас совсем другое отношение к этой команде.