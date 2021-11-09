Полузащитник «Зари»: «Для всех нас «Буде-Глимт» – это сюрприз. Теперь будем по-другому к ним относиться»
Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский высказался о выступлениях команды в Лиге конференций.
— Правда ли, что за победу над софийским ЦСКА команде был обещан миллион гривен?
— Извините, но на финансовые вопросы я не могу отвечать. Не имею права.
— Перед стартом группового турнира нынешней Лиги конференций многие специалисты отводили роль безоговорочного фаворита итальянской «Роме», однако неожиданно для всех лидирует норвежский «Буде-Глимт». Сюрприз?
— Для всех в футбольной Европе это, конечно же, сюрприз. До игры с норвежцами, как и после того, как они играли с «Ромой», полагаю, мало кто подумал бы, что будет такая ситуация в группе, когда итальянцам «Буде-Глимт» шесть мячей забьет. Я уверен, что сейчас совсем другое отношение к этой команде.
У «Зари» 6 очков в группе Лиги конференций, луганчанам предстоит сыграть еще два матча: с римлянами и «Буде-Глимт». У «Ромы» – 7 баллов, у «Буде-Глимт» – 8.
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