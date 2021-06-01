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Хорватия с Видой и Модричем не сумела переиграть Армению в товарищеском матче

«Клетчатые» не удержали преимущество в счете
Футбол Евро-2020
21:01
Хорватия с Видой и Модричем не сумела переиграть Армению в товарищеском матче
Фото - ФФА

В контрольном матче перед Евро-2020 сборная Хорватии сыграла вничью с Арменией.

Счет во встрече открыл Перишич. И до второй половины заключительной 45-минутки на табло держался минимальный перевес в пользу хозяев. Однако забил Ангуло, установив окончательный результат игры.

Напомним, сборная Украины свой товарищеский матч проведет 3 июня против Северной Ирландии. Поединок состоится в Днепре.

Товарищеский матч

Хорватия – Армения 1:1

Голы: Перишич, 23 – Ангуло, 72

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Чалета-Цар, Вида (Шкорич, 46), Баришич, Влашич (Петкович, 46), Модрич (Ребич, 46), Перишич (Бадель, 61), Брозович, Брекало (Пашалич, 26), Крамарич.

Армения: Юрченко, Оганесян, Чалишир, Тертерян (Монрой, 62), Восканян, Байрамян (Шагоян, 62), Бабаян (Мелконян, 46), Барсегян, Сперцян (Ангуло, 46), Адамян (Бичахчян, 46), Григорян (Мурадян, 79).

Предупреждения: Ребич – Тертерян

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Хорватии (футбол) сборная Армении (футбол)

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