Хорватский клуб может отказаться от игрока «Динамо»

Переход Бенито под угрозой срыва

Фото: ФК Олимпик

Хорватская «Горица» может отказаться от полузащитника «Динамо» Бенито.

У клуба возникли сложности с подписанием нигерийца, сообщает sportske.jutarnji.hr. При этом, команда продолжает быть заинтересованной в хавбеке.

Сообщалось, что Бенито будет арендован «Горицей» на один сезон. Пока переговоры не продвинулись.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Олимпике».