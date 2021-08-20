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Хорватский клуб может отказаться от игрока «Динамо»
Переход Бенито под угрозой срыва
Фото: ФК Олимпик
Хорватская «Горица» может отказаться от полузащитника «Динамо» Бенито.
У клуба возникли сложности с подписанием нигерийца, сообщает sportske.jutarnji.hr. При этом, команда продолжает быть заинтересованной в хавбеке.
Сообщалось, что Бенито будет арендован «Горицей» на один сезон. Пока переговоры не продвинулись.
Прошлый сезон он провел в аренде в «Олимпике».
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