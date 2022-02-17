Хорватский ветеран УПЛ: «Не собираюсь бежать из Украины»

Младен Бартулович / Фото: Football.ua

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович поделился своим мнением по поводу полномасштабной агрессии России против Украины.

Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний. К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут».