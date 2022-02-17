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Хорватский ветеран УПЛ: «Не собираюсь бежать из Украины»

Бартулович заявил, что его семья останется в Днепре
Футбол Украинская Премьер-лига
17 февраля 17:51
Хорватский ветеран УПЛ: «Не собираюсь бежать из Украины»
Младен Бартулович / Фото: Football.ua

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович поделился своим мнением по поводу полномасштабной агрессии России против Украины.

«Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции с «Ингульцом». 24 февраля мы возвращаемся домой.

Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний. К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут».

Ранее словенский вингер «Динамо» заявил, что покинет Украину, если начнется война.

Источник: Футбол 24 Петр Приходько
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