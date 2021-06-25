Хорватский защитник: «Перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел два килограмма салями и выпил много колы»

Ловрен вспомнил о проделках своего партнера по команде

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Хорватский защитник Деян Ловрен вспомнил историю перед финалом ЧМ-2018. Его слова приводит Football Italia.

«Я не знаю, как Брозовичу удается столько есть. Перед финалом чемпионата мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил много кока-колы. Потом без проблем пробежал 15 км. Если бы я съел столько же, сколько он, мне понадобилось бы четыре дня, чтобы поправиться. Я спросил его, как ему это удалось, и он указал на небо и ответил: «Салями, салями!»

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 Хорватия сыграет с Испанией.