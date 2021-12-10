Шикарный гол Назарины «Буде-Глимту» претендует на звание лучшего мяча недели в Лиге конференций
Хоть какой-то позитив после еврокубков. Гол Назарины признан лучшим на неделе в Лиге конференций
Хавбек «Зари» красиво забил «Буде-Глимту» со штрафного
14:45
Егор Назарина / Фото: Twitter
Гол полузащитника «Зари» Егора Назарины в ворота «Буде-Глимта» (1:1) в матче 6-го тура Лиги конференций признан лучшим на неделе в турнире. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Напомним, Украина еще ниже опустилась в таблице коэффициентов UEFA. Но и это пока не катастрофа.