Хоть какой-то позитив после еврокубков. Гол Назарины признан лучшим на неделе в Лиге конференций

Хавбек «Зари» красиво забил «Буде-Глимту» со штрафного

Егор Назарина / Фото: Twitter

Гол полузащитника «Зари» Егора Назарины в ворота «Буде-Глимта» (1:1) в матче 6-го тура Лиги конференций признан лучшим на неделе в турнире. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Напомним, Украина еще ниже опустилась в таблице коэффициентов UEFA. Но и это пока не катастрофа.