«Хотел полноценный контракт» – Танковский объяснил, почему сменил «Шахтер» на «Металлист»

Вячеслав Танковский / Фото - ФК Металлист

Полузащитник Вячеслав Танковский высказался в интервью пресс-служба «Металлиста» по поводу своего перехода из «Шахтера».

«Металлист» – большой клуб, который выступал в высшей лиге, Лиге Европы, зрителей очень много ходит. В Харькове любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть.

Каждый футболист хочет окунуться в такую атмосферу, сыграть на полном стадионе. Уже несколько лет, после того, как началась война, в Украине не было такого. То, как в Харькове любят футбол, это очень круто.