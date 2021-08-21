Экс-защитник «Черноморца» и «Волыни» перешел в «Металлист»
«Хотел полноценный контракт» – Танковский объяснил, почему сменил «Шахтер» на «Металлист»
Хавбек отметил, что долго ждал перехода
15:59
Вячеслав Танковский / Фото - ФК Металлист
Полузащитник Вячеслав Танковский высказался в интервью пресс-служба «Металлиста» по поводу своего перехода из «Шахтера».
Я много разговаривал, очень долго ждал, месяца полтора где-то, пока все это решится. Хотели в аренду сначала, но я категорически был против. Надоело уже по арендам ездить, хотелось уже на полноценный контракт перейти и работать с командой.
«Металлист» – большой клуб, который выступал в высшей лиге, Лиге Европы, зрителей очень много ходит. В Харькове любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть.
Каждый футболист хочет окунуться в такую атмосферу, сыграть на полном стадионе. Уже несколько лет, после того, как началась война, в Украине не было такого. То, как в Харькове любят футбол, это очень круто.
Ранее «Металлист» подписал бывшего защитника «Черноморца» и «Волыни».
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