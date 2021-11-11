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Хотите быть в плюсе? Забирайте прогноз на матч Украина – Болгария

Сине-желтые выиграли практически все свои поединки в Одессе
Футбол Прогнозы
11 ноября 06:30
Хотите быть в плюсе? Забирайте прогноз на матч Украина – Болгария Прогноз

Ну что, друзья, прогнозист ваш оказался шарлатаном? После четырех заходов на старте, были абсолютно провальные прогнозы на миланское дерби, чемпионат Украины и многое другое. Таким образом, сейчас в моем рекорде счет 6 к 6 (соотношение выигрышей и поражений). И все же не спешите списывать «Мальчишку с гитарой». Неудачная серия связана с небольшой эйфорией после первых прогнозов. За выходные «мальчишка» пришел в себя и готов снова находить для вас железобетоны и валуи. Настало время сборных и для вас уже подготовлены самые лучшие прогнозы. Начнем с товарищеского матча Украина – Болгария, который пройдет 11 ноября в Одессе.

Не буду томить. Прогноз: победа сборной Украины.

Товарищеский матч – прекрасная возможность видоизменить состав, посмотреть новых игроков или тех, которые недополучили игровой практики ранее. Но все это не про сборную Украины и ее главного тренера Александра Петракова. Из-за того, что встреча с Болгарами единственная перед Боснией и Герцеговиной, у сине-желтых на поле практически наверняка появится основной состав. Петраков не станет жертвовать последней возможность наиграть какие-то комбинации и прочее в режиме реального матча. Поэтому боевой состав – это первый аргумент в пользу сегодняшнего прогноза. Или у кого-то есть сомнения, что основа сборной Украины сильнее, чем основа Болгарии? Вопрос риторический.

Фактор два – домашнее поле. Одесские болельщики соскучились по матчам сборной и поэтому не позволят футболистам просто отбывать номер на поле. К тому же, не только Львов – фартовый город для национальной команды. В Одессе сборная Украины также ни разу не проигрывала, одержав четыре победы и один матч сведя к ничей.

Фактор три – мотивация лидеров команды. Ключевые футболисты сборной Украины – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко недополучают игровой практики в клубах, поэтому буду крайне заряжены проявить себя, да и вообще сыграть в футбол на высоком уровне, даже в товарищеском матче против Болгарии. Сюда же можно отнести Руслана Малиновского. Он хоть и основной в «Аталанте», но в Одессе будет выкладываться для того, чтобы заслужить место в составе на Боснию и Герцеговину.

Четвертый фактор – сборная Болгарии. Эта команда в последний раз играла на большом форуме еще в 2004 году (чемпионат Европы в Португалии). После этого болгары не пробивались ни на чемпионаты мира, ни на чемпионаты Европы. Представляете, они не сумели квалифицироваться на Евро даже после того, как турнир был расширен до 24 команд. В рейтинге FIFA Болгария занимает 70-е место между Панамой и ОАЭ. На выезде они проигрывают практически всем сборным. К примеру, в крайнем гостевом матче умудрились получить три от Литвы (1:3) – и это в ключевом для себя матче отбора на чемпионат мира-2022, на который они, кстати, также не поедут. Современная Болгария по своему уровню ближе к Кипру, Люксембургу и той же Литве, нежели к командам статуса Украины или условной Турции.

В выводе немного видоизменим легендарную цитату Олега Гусева: сборная Украины должна обыгрывать болгар в снегу, в пустыне, на пляже и где только можно. Никакого шапкозакидательства по отношению к болгарам, однако это объективные реалии современного статуса этой команды.

Вы же главное помните, что ставки – это исключительно развлечение, а не способ заработка.

Статистика прогнозиста: 6 побед, 0 возвратов, 6 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 1

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11 ноября 2021г. 23:52
Не угадал
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