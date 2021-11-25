Худжамов: «Де Дзерби свысока относится к нашим тренерам и к Украине в целом»

Рустам Худжамов / Фото: Футбол 24

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался об еврокубковом сезоне украинских команд.

– Мне кажется, что не стоило, потому что тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит.

– Вылетели «Динамо» и «Шахтер» из еврокубков. Сегодня, скорее всего, вылетит и «Заря». Оцените этот евросезон для Украины.

– А как его оценить? Есть факторы в каждой из команд, а есть общее положение украинского футбола. Поэтому и происходит то, что мы видим.