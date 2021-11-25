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Худжамов: «Де Дзерби свысока относится к нашим тренерам и к Украине в целом»

Экс-вратарь оценил еврокубковую осень для Украины
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 17:42
Худжамов: «Де Дзерби свысока относится к нашим тренерам и к Украине в целом»
Рустам Худжамов / Фото: Футбол 24

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался об еврокубковом сезоне украинских команд.

- «Шахтер» летом потратил 40 миллионов на трансферы и пригласил итальянского тренера, но финишировал в группе ЛЧ ниже «Шерифа». Это провал или не стоило ожидать результат уже в первом сезоне?

– Мне кажется, что не стоило, потому что тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит.

– Вылетели «Динамо» и «Шахтер» из еврокубков. Сегодня, скорее всего, вылетит и «Заря». Оцените этот евросезон для Украины.

– А как его оценить? Есть факторы в каждой из команд, а есть общее положение украинского футбола. Поэтому и происходит то, что мы видим.


Напомним, «Шахтер» вчера проиграл «Интеру» (0:2) и лишил себя любых шансов на еврокубковую весну.

Сегодня «Заря» сыграет с «Ромой».

Онлайн трансляция матча «Рома» – «Заря».

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Роберто Де Дзерби Рустам Худжамов

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