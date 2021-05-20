Худжамов: «Могу выпить грамм 500 вискаря. Вертолеты ловлю, но не ползаю»

Экс-голкипер «Мариуполя» рассказал о своих алкогольных рекордах

Рустам Худжамов / Фото: fcmariupol.com

Бывший голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов в интервью Youtube каналу SportArena рассказал о своем отношении к алкоголю.



Для меня «бухал» – это выпил два стаканчика пива.

Зачем тогда вообще садиться, если два стаканчика пива? Что там делать? Для чего это все? Я пиво не очень любил, просто не понимал его. Когда жарко, мог стаканчик-два треснуть. А потом переходил на вискарь и такое.

Сколько можешь выпить за один присест?

300-400-500 грамм. При 500 я уже в открытый космос выходил. Чтобы контролировать себя – 300-400.

Было такое, что ты ползал?

Нет. Чтобы ползать – нет. Неуверенно шел – такое было.

Домой заносили?

Нет. Я всегда сам добирался. Были вертолетики, но в остальном все нормально.

Напомним, что экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич выделил молодежь «Мариуполя» как самую перспективную.