Худжамов: «На базу в «Мариуполь» приезжали люди с флажками ДНР, пришлось с ними говорить»
Бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов вспомнил начало военной агрессии РФ на Донбассе.
«Как выбирался из Донецка? Когда впервые увидел людей в балаклавах, я жене сказал (она тогда только родила второго ребенка): «Собирайся, все вещи, которые есть, которые тебе необходимы, для детей, все более или менее ценное, и беги». И хорошо, что она послушала меня. И послушала она еще потому, что пролетел истребитель над домом, два или три круга сделал. Послушалась просто без слов, села и поехала с детьми.
Я остался, там еще тренировался неделю. Затем «Шахтер» играл в Черкассах, а у меня жена из Черкасс (а они сразу поехали туда). Я попросился с «Шахтером», долетел туда и все, уже не вернулся. Машины потом вытащил, помогли друзья, которые гоняли машины. Вытащил два автомобиля оттуда, их забили вещами, всем, что было там ценное.
Первое время видел людей в Мариуполе, которые на базу приезжали с маленькими флажками «ДНР». Пришлось говорить с ними.
Не все одинаковые в «Шахтере». Знаю точно, что ребята помогали и помогают. Правда ли, что мы с Пятовым и Степаненко выдавали деньги на армию? Да. Почему не афишировали? Этот вопрос пиара. Вообще, за свою жизнь многое сделал для других людей, но никогда не афишировал. Максимум – мог рассказать детям, как пример того, что бывают ситуации в жизни людей, когда нет выхода и ты можешь помочь, протянуть руку. Мало кто знает, что я делал, когда в «Шахтере» играл».
Ранее Худжамов назвал Тайсона легендой «Шахтера».
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