Худжамов: «На базу в «Мариуполь» приезжали люди с флажками ДНР, пришлось с ними говорить»

Рустам Худжамов / Фото: Twitter

Бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов вспомнил начало военной агрессии РФ на Донбассе.

Я остался, там еще тренировался неделю. Затем «Шахтер» играл в Черкассах, а у меня жена из Черкасс (а они сразу поехали туда). Я попросился с «Шахтером», долетел туда и все, уже не вернулся. Машины потом вытащил, помогли друзья, которые гоняли машины. Вытащил два автомобиля оттуда, их забили вещами, всем, что было там ценное.

Первое время видел людей в Мариуполе, которые на базу приезжали с маленькими флажками «ДНР». Пришлось говорить с ними.

Не все одинаковые в «Шахтере». Знаю точно, что ребята помогали и помогают. Правда ли, что мы с Пятовым и Степаненко выдавали деньги на армию? Да. Почему не афишировали? Этот вопрос пиара. Вообще, за свою жизнь многое сделал для других людей, но никогда не афишировал. Максимум – мог рассказать детям, как пример того, что бывают ситуации в жизни людей, когда нет выхода и ты можешь помочь, протянуть руку. Мало кто знает, что я делал, когда в «Шахтере» играл».