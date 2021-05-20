Худжамов: «Могу выпить грамм 500 вискаря. Вертолеты ловлю, но не ползаю»
Худжамов: «Нужно быть полным дебилом, чтобы сесть пьяным за руль»
Экс-вратарь «Мариуполя» считает, что стоит быть ответственным
20 мая 14:58
Рустан Худжамов / Фото: Twitter
Бывший голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов заявил, что никогда бы не сел за руль пьяным.
«Бухим за руль не садился. Если сам погиб – окей, это было твоим выбором – сесть бухим за руль. С собой кого-то забираешь, травмируешь кого-то – мне не хотелось таких последствий.
Я этого полностью не понимаю. Если набухался – возьми драйвера, заплати 300-400 гривен. Если тебя остановят – ты больше заплатишь, если ты попадешь в аварию – тоже. Это репутационные потери. Нужно быть полным дебилом, чтобы сесть пьяным за руль».
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