Худжамов: «Нужно быть полным дебилом, чтобы сесть пьяным за руль»

Рустан Худжамов / Фото: Twitter

Бывший голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов заявил, что никогда бы не сел за руль пьяным.

Я этого полностью не понимаю. Если набухался – возьми драйвера, заплати 300-400 гривен. Если тебя остановят – ты больше заплатишь, если ты попадешь в аварию – тоже. Это репутационные потери. Нужно быть полным дебилом, чтобы сесть пьяным за руль».