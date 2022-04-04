Худжамов – о русских солдатах: «Надо резать этих свиней по всем уголкам мира, как и их женщин, которые радуются награбленному»

Экс-голкипер ненавидит рашистов, как и все мы

Рустам Худжамов / Фото: Футбол 24 Украинский экс-голкипер Рустам Худжамов высказался в своем Instagram о преступлениях рашистов. «Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, почему-то называющая себя людьми... Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их в*блядков и радующимся награбленному женщинам. Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней». Ранее Мирон Маркевич заявил, что русских нельзя считать людьми.

Петр Приходько