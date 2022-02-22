Худжамов: «По составу и потенциалу «Полесье» – уже команда УПЛ»

Рустам Худжамов / Фото - ФК Полесье

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов оценил перспективы выхода команды в украинскую Премьер-лигу.

Тогда о нем сложилось приятное впечатление. Сейчас оно усилилось. Работать с ним очень комфортно. С Геннадием Литовченко, его помощником, мы тоже очень хорошо знакомы, по совместной работе в ФК «Харьков», когда я был молодым вратарем.

Со всеми тремя голкиперами «Полесья» я знаком, пересекался с ними и по работе. И после карьеры сталкивался, общались. Так что времени на знакомство нам не понадобится. Но теперь надо смотреть на них под другим ракурсом, с точки зрения тренера.

Потенциал бороться за путевку в Премьер-лигу – высокий. Думаю, по своему составу и потенциалу это уже команда Премьер-лиги. В «Полесье» хороший сплав опыта и молодости.

Но впереди еще много работы и борьбы, чтобы воплотить эту задачу в реальность. Надо идти шаг за шагом, от игры к игре и уважать всех соперников. Уверен, расслабленности и шапкозакидательских настроений не будет, потому что у «Полесья» опытные тренеры, которые знают, как подготовить и настроить команду на каждую игру.