Худжамов: «Ризнык способен построить хорошую европейскую карьеру»

Фото: ФК Ворскла

Экс-вратарь Рустам Худжамов оценил игру и перспективы вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Есть ли над чем задуматься Петракову в плане основного вратаря сборной Украины? В принципе, да. Дима уже приобрел хороший опыт. «Ворскла», на мой взгляд, не прогадала, когда некоторое время назад сделала на него ставку.

Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей. В «Ворскле» работает Долганский, у которого серьезный опыт за плечами. После того, как Долганский закончил играть, я о нем слышал, что это очень толковый и классный тренер. Поэтому неудивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники».