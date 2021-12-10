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Худжамов: «Ризнык способен построить хорошую европейскую карьеру»

Накануне вратарь «Ворсклы» установил рекорд УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
14:00
Худжамов: «Ризнык способен построить хорошую европейскую карьеру»
Фото: ФК Ворскла

Экс-вратарь Рустам Худжамов оценил игру и перспективы вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

«Я ранее давал интервью и называл Диму очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он — большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед!

Есть ли над чем задуматься Петракову в плане основного вратаря сборной Украины? В принципе, да. Дима уже приобрел хороший опыт. «Ворскла», на мой взгляд, не прогадала, когда некоторое время назад сделала на него ставку.

Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей. В «Ворскле» работает Долганский, у которого серьезный опыт за плечами. После того, как Долганский закончил играть, я о нем слышал, что это очень толковый и классный тренер. Поэтому неудивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники».


Ризнык в прошлом туре установил рекорд УПЛ.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Ворскла Дмитрий Ризнык

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