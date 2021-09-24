Худжамов: «Шахтер» может рассчитывать на успех с «Интером»

Рустам Худжамов / Фото - Brave GK

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов рассказал о шансах «горняков» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится в Киеве 28 сентября.

Если «Шахтер» будет так играть с «Интером», как с «Динамо» (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов UEFA.

Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе «Шахтера». Для Де Дзерби матч с «Интером» – испытание.