Худжамов: «Шахтер» может рассчитывать на успех с «Интером»
Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов рассказал о шансах «горняков» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится в Киеве 28 сентября.
Не зря из «Интера» ушли футболисты. Все говорит о том, что там не совсем понимают путь, по которому они идут. Иначе бы Лукаку не уходил из команды. С другой стороны, в «Челси» Тухеля мало кто не захотел бы перейти. Но до игры я не люблю говорить, потому что малейшее событие может перевернуть ход матча.
Если «Шахтер» будет так играть с «Интером», как с «Динамо» (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов UEFA.
Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе «Шахтера». Для Де Дзерби матч с «Интером» – испытание.
Напомним, «Шахтер» сократил возможное количество зрителей на матч с «Интером».
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