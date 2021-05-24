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Худжамов: «Трубин не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти»

Экс-голкипер «Шахтера» объяснил природу ошибки молодого стража ворот
Футбол Сборная Украины
19:41
Худжамов: «Трубин не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти»
Рустам Худжамов / Фото - ФК Мариуполь

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов прокомментировал эпизод с пенальти в товарищеском матче Украина – Бахрейн (1:1). Судья указал на точку после нарушения Анатолия Трубина.

Анатолий явно не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти. Может, там был такой момент, что и не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже до конца доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт – тоже опыт.

Перспективы Трубина в сборной? Не знаю, как он выглядит на тренировках. Но вижу, что его хорошо раскручивают в соцсетях, в Инстаграме. Вопрос только, к чему это приведет. Иногда молодые люди попадают под такое влияние соцсетей и потом пропадают, забывают о футболе. Понятно, что футболисты стали доступны в соцсетях, много информации об их жизни. Показывают, куда они ходят, что едят. Но все это далеко от спорта.

Сейчас у нас о сборной пораженческие настроения, после того как не выиграли у Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Но очевидно, что ребята под нагрузками и тренеры пытаются привести их к общему знаменателю.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть вничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей.

Сам Трубин считает, что провел ужасный матч.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Рустам Худжамов Анатолий Трубин

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