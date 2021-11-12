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Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»

Экс-вратарь высказался о ничьей Украины в товарищеской игре
Футбол Сборная Украины
14:35
Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»
Руслан Малиновский / Фото: Телеграф

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался ничьей «сине-желтых» и Болгарии (1:1) в товарищеском матче.

«Дима Ризнык, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вратарь в Украине. Считаю, что он действительно заслуживает вызова в сборную и по праву дебютировал в главной команде страны.

Чем он перспективен? Видно, что всегда спокоен, стабилен. Нет в его действиях каких-то сумбурных решений. Создаёт впечатление уравновешенного человека, трудолюбивый, если добивается таких результатов. У него есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном.

Что касается матча, то нельзя все сваливать только на невезение в реализации голевых моментов. Все-таки вратари сборной Болгарии тоже проявили себя с наилучшей стороны.

Конечно, хорошо, что Малиновский вернулся в сборную. Мы увидели Малиновского, который был раньше. Он подтвердил, что игрок высокого уровня. Руслан избавился от проблем со здоровьем, которые у него были на Евро, и мы увидели прежнего Малиновского.

Понятно, что теперь матч с Боснией самый важный. На бумаге фаворит Украина. Но на поле придется доказывать это своей игрой и голами».


Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.

Источник: meta-ratings.com Петр Приходько
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