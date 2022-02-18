Удар по России, новый подвиг Вернидуба, «Рейнджерс» шокировал Дортмунд. Вечер Лиги Европы был горячим
Хуммельс – о поражении от «Рейнджерс»: «Мы показываем бессмысленный футбол, так успеха не добьемся»
«Боруссия» пропустила целых 4 мяча от шотландцев
10:48
Матс Хуммельс / Фото: Bild
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение своей команды от «Рейнджерс» (2:4) в первом стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует Bild.
«Мы показываем очень много бессмысленного и нелогичного футбола, что делает соперников сильными на нашем фоне. Наш футбол слишком усложнён. Если продолжим так играть, то иногда будем выигрывать, а иногда — проигрывать, но глобального успеха не добьемся».
Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.
Комментарии 0