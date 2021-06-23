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Хуммельс: «Сборная Германии получила предупреждение»

Сегодня команда Лева сыграет решающий матч
Футбол Евро-2020
18:04
Хуммельс: «Сборная Германии получила предупреждение»
Матс Хуммельс / Фото: Twitter

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался о шансах своей команды попасть в плей-офф Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Многие команды очень хорошо обороняются, немногие оказывают высокий прессинг. Каждый понимает, что у него мало матчей, в которых можно добиться результата, так что все действуют осторожно.

Мы получили предупреждение. Знаем, что еще не вышли в плей-офф, и никто из нас не считает, что победа в ближайшей встрече у нас уже в кармане».


Сегодня в 22:00 Германия сыграет с Венгрией.

Видео трансляция матча Германия – Венгрия.

Онлайн трансляция матча Германия – Венгрия.

Петр Приходько
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Теги

Матс Хуммельс сборная Германии (футбол)

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