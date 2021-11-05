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Хуже Израиля, Молдовы и Словакии. Украина проваливает сезон в таблице коэффициентов UEFA

Текущее 11-е место – еще не худшее, что может быть
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:53
Хуже Израиля, Молдовы и Словакии. Украина проваливает сезон в таблице коэффициентов UEFA Послесловие
«Шахтер» внес наибольший вклад в копилку Украины в этом сезоне / Фото - ФК Шахтер

Очередная еврокубковая неделя закончилась для Украины только одной победой «Зари» над софийским ЦСКА. Украинские клубы рискуют остаться без плей-офф еврокубков, а это еще больнее ударит по делам в таблице коэффициентов UEFA, где и без того все не очень радужно.

Добыча Украины на этой неделе – 0,400 балла. «Заря» заработала два очка за победу, которые делятся на пятерых. Квоты «Ворсклы» и «Колоса» уже давно висят мертвым грузом, а «Динамо» и «Шахтер» практически ничего не набирают в Лиге чемпионов.

ru.uefa.com
ru.uefa.com

Одной победы «Зари» оказалось недостаточно, чтобы опередить Россию, располагающуюся на десятом месте – ей те же очки принесли ничьи «Спартака» с «Лестером» и «Локомотива» с «Галатасараем». Однако имеющаяся на данный момент 11-я строчка – еще очень хорошо для Украины. Скоро и ее может не быть.

Еще сильнее оторвалась Шотландия – победа «Селтика» и ничья «Рейнджерс» принесли ей 0,600 балла. Отставание от еще недавно вываливающихся из топ-20 шотландцев составляет уже 1,300 балла, что до конца сезона можно и не отыграть. Однако дальше Шотландия точно будет выше Украины – за сезон-2017/18 у нее сгорит только 4,000 балла, а у нас – сразу 8,000.

Вклад украинских клубов в таблицу коэффициентов UEFA в сезоне-2021/22

Ранний вылет Ворсклы и Колоса подпортил дела Украины в таблице коэффициентов / eurocups.ru
Ранний вылет Ворсклы и Колоса подпортил дела Украины в таблице коэффициентов / eurocups.ru

В этом и кроется главная проблема. Со следующего сезона Украина потеряет прямую путевку в Лигу чемпионов, но совсем скоро может лишиться и второго места в главном еврокубке, которое получают только страны из топ-15 таблицы коэффициентов. Нас там скоро может не быть.

Если брать в учет только этот сезон, то украинские клубы, суммарно насобиравшие 3,800 балла, в еврокубках выступают хуже молдавских (4,500) (почти все набрал «Шериф», но, тем не менее), словацких (3,850), израильских (6,000), норвежских (4,375) и даже азербайджанских (3,875). Абсолютно у всех конкурентов, располагающихся на данный момент позади Украины в таблице, за сезон-2017/18 сгорит меньше очков, а это значит, что они нас либо обгонят, либо вплотную приблизятся.

Если бы все турниры закончились прямо сейчас, то Украина пока еще не выпала бы из топ-15 – даже осталась бы на том же месте, пропустив вперед Бельгию, но обогнав Россию. Но с учетом того, что у конкурентов, располагающихся позади, уже точно будет еврокубковая весна («Базель», «Гент», «Црвена Звезда» – все практически точно попадают в плей-офф), то, видимо, подвинуться все же придется.

Единственная надежда на то, что кто-то из наших клубов все же выйдет в плей-офф. Верится с трудом, но пока шансы есть. Хотя даже добрать в группе какие-то очки без прохода дальше – уже неплохо для сложившейся ситуации. Впереди в таблице коэффициентов Украину ждут весьма смутные времена, и выражение «только бы не хуже» для текущего момента подходит как раз идеально.

Александр Черненко
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