Экс-тренер «Миная»: «Президент клуба откровенно сказал, что моя отставка не продиктована игрой»
Хватит, чтобы побить рекорд. Селезнев заявил, что соперникам «Миная» не поставили 8 пенальти
Форвард считает, что его лишили возможности забить больше одного мяча за первую часть сезона
Евгений Селезнев / Фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в эфире Футбол NEWS, не скрывая эмоций, оценил первую часть сезона.
Ты же видишь, какое тяжелое состояние у команды. 8 пенальти не ставят. Против «Колоса» выдумали, там не то, что руки не было. Представьте, ребята едут 20 часов на поезде, предпоследний матч, 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-й выдумать такой пенальти.
Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.
Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо.
Ранее экс-тренер «Миная» Игорь Леонов сообщил, что его отставка не была связана с игрой команды.
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