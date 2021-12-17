Хватит, чтобы побить рекорд. Селезнев заявил, что соперникам «Миная» не поставили 8 пенальти

Евгений Селезнев / Фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в эфире Футбол NEWS, не скрывая эмоций, оценил первую часть сезона.

Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.

Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо.