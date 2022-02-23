Хватит ли у UEFA смелости лишить Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов? Ведь это вопрос денег, больших денег

Если что, разыграть два предыдущих трофея не в Турции, а в Португалии не было проблемой

Стадион, который стоило бы оставить без финала Лиги чемпионов / Фото - firstsportz.com

Все знают, что произошло. Россия официально признала независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также пообещала помочь им в поддержании мира, в скором времени нарастив там свои военные силы.

Это уже открытое, нескрываемое нарушение территориальной целостности Украины.

Мир обязан был на это отреагировать. В том числе и мир спорта. И британские СМИ подбросили тему для размышления: решится ли UEFA отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, главный матч футбольного европейского сезона.

Несмотря на желание верить в твердую и четкую позицию UEFA, это пока не больше чем предположение. Вот дословный перевод заявлений различных медиа:

Daily Star : «UEFA может перенести финал Лиги чемпионов из России».

The Guardian : «UEFA может лишить Россию финала Лиги чемпионов».

BBC : «UEFA может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, Россия».

Sky Sports: «UEFA находится под давлением, касательно переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга».

Как видите, здесь нет никаких утверждений того, что это произойдет. Но соответствующее давление действительно появилось.

Громче всех, конечно же, слово премьер-министра Великобритании

«Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны».

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис у себя в Twitter выступил еще жестче:

«У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны пройти в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение на Украину».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс тоже не стала молчать:

«Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина».

Вот только проблема в том, что это лично ее мнение, а никакое не указание. По крайней мере, на данный момент.

Президент UEFA Александер Чеферин Президент UEFA Александер Чеферин

То, что о подобном варианте развития событий больше всего говорят в Британии может показаться странным. Но дело в том, что «Уэмбли» называют едва ли не главным претендентом на то, чтобы стать альтернативой «Крестовскому». А поэтому логика прослеживается.

Мэр Лондона Садик Хан уже подтвердил, что столица Великобритании готова принять такой матч. Хоть и поговаривают, проведение подобного события должно обойтись бюджету города в 60 миллионов евро.

Если что, прошлые два финала Лиги чемпионов были перенесены – из Турции в Португалию. Тогда виной всему, конечно же, стал коронавирус. Причем, решение по матчу «Челси» – «Манчестер Сити» было принято менее чем за месяц до самой игры. Так что в UEFA вряд ли смогут прикрываться тем, что у них слишком мало времени для подобных перетасовок.

Впрочем, инсайдер Associated Press Роб Харрис настроен достаточно скептично. Как-то он не побоялся спросить у президента FIFA Джанни Инфантино о том, почему Россия получила возможность проведения чемпионата мира, хоть замешана в крупнейшем допинговом скандале последних времен, а также аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины.

Инфантино заявил, что «порой в мире происходят вещи, которые нам бы не хотелось видеть. Но в FIFA акцентируют внимание на футболе». А потом Джанни принялся обниматься с Путиным…

Так вот, Харрис написал, что в UEFA следят за ситуацией, но пока еще не готовы к таким серьезным решениям. На подобный шаг пойдут только в случае эскалации конфликта.

Да, сначала они верили в то, что «их там нет». Теперь, когда они уже открыто там, то нужна полноценная война. И лишь потом можно задуматься о переносе финала Лиги чемпионов. Как же это низко…

Уэмбли может провести финал Лиги чемпионов у себя Уэмбли может провести финал Лиги чемпионов у себя

Впрочем, в UEFA, конечно же, не могли попросту отмалчиваться, а поэтому выступили с лаконичным и сырым заявлением

«UEFA постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения матча».

Впрочем, все понимают, почему там так неохотно задумываются о подобном развитии событий. Деньги. Они всему причина.

С 2012 года компания «Газпром» является одним из ключевых спонсоров Лиги чемпионов. Стоит ли напоминать, что стадион, на котором должен пройти финал, называется «Газпром-арена»?

В СМИ циркулируют суммы около 50 миллионов евро спонсорской поддержки в год. Впрочем, это если мы говорим о контрактах за 2015-2021 годы. Но недавно соглашение было продлено и даже расширено: Лига чемпионов, Суперкубок UEFA, чемпионаты Европы, квалификация Евро, финальные стадии Лиги наций, футзальные и юношеские турниры…

Вполне вероятно, что и сумма от этого выросла.

Потерять партнера, сотрудничество с которым ведется уже десятилетие. Именно этого и боятся в UEFA. Тем более, суммы поддержки только растут. Зачем подвергать себя риску? Наверное, как-то так думают управленцы европейского футбола.

Впрочем, если давление продолжится, то UEFA никуда не деться – придется брать всю волю в кулак. Вопрос только в том, найдутся ли такие рычаги давления, от которых будет невозможно откреститься фразой «спорт вне политики»?

И, неужели такой крупный турнир как Лига чемпионов не сможет найти себе другого спонсора? Кажется, было бы только желание.