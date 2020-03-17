Нападающий «Баварии»: «Важная победа для нас. Счастлив, что забил «Лацио»
Киммих: «Было бы неплохо, если бы «Бавария» пропускала меньше»
Хавбек был признан лучшим игроком матча с «Лацио»
13:02
Йосуа Киммих / Фото - UEFA
Полузащитник «Баварии» Йосуа Киммих был признан лучшим игроков ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Футболист поделился эмоциями после поединка. Слова немца передает официальный сайт UEFA.
Сегодня было важно победить, даже несмотря на солидный перевес по итогам первого матча. Мы хотели доказать, что нам хочется побеждать в каждой игре. Это в наших генах. С таким настроем мы подходим к каждому матчу.
Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам удается это не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке.
Защитник «Лацио» Францеско Ачерби заявил, что команде пришлось противостоять лучшей команде в мире.