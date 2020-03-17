Киммих: «Было бы неплохо, если бы «Бавария» пропускала меньше»

Йосуа Киммих / Фото - UEFA

Полузащитник «Баварии» Йосуа Киммих был признан лучшим игроков ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Футболист поделился эмоциями после поединка. Слова немца передает официальный сайт UEFA.

Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам удается это не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке.