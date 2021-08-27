Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»
Киммих: «Динамо» – чемпион Украины, поэтому нам нужно преодолевать каждое препятствие с полной концентрацией»
Игрок «Баварии» прокомментировал жеребьевку ЛЧ
09:26
Фото: AFP
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал пресс-службе клуба итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
«Это определенно очень амбициозная группа. «Барселона» - серьезный вызов, ведь у нее в составе много сильнейших игроков. С нетерпением ждем матчей с ними. «Бенфика» - хорошая команда, гибкая в тактическом плане, с которой сложно играть. «Динамо» - чемпион Украины, поэтому нам нужно преодолевать каждое препятствие с полной концентрацией. Наша цель - выйти победителем группы».
Также своих соперников по ЛЧ узнал «Шахтер».
«Заря» своих соперников по Лиге конференций узнает 27 августа.
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