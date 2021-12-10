Киммих испытывает проблемы с легкими. Врачи считают, что вакцинация смогла бы это предотвратить

Йозуа Киммих / фото - Eurosport

Спортивный ученый Инго Фробезе прокомментировал для Bild проблемы с легкими, которые испытывает хавбек «Баварии» Йозуа Киммих после того, как переболел коронавирусом:

Другим органам нужен отдых, чтобы избежать проблем с сердцем. Существует риск того, что функция легких будет нарушена в долгосрочной перспективе.

Сердце и легкие тесно связаны. Легкие снабжают сердце энергией, поэтому риск миокардита значительно выше.

Это серьезное последствие для спортсмена, которое обычно выводит его из строя как минимум на шесть месяцев».

Можно ли было этого избежать с помощью вакцинации?

«Да. Я уже говорил это четыре недели назад: «Да!». К сожалению, Киммих не сделал этого. Вакцина могла бы предотвратить такие последствия».

Хавбек является одним из нескольких футболистов «Баварии», кто отказался от прививки.

Но как позже сообщали в СМИ, немец готов пересмотреть свои взгляды и всерьез задумался о вакцинации.

Но если игрок не защитится от коронавируса, то есть вероятность, что он покинет клуб.