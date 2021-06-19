Киммих: «Хотим показать слабые стороны Португалии»

Немцам позарез нужна победа

Йозуа Киммих / фото - Deccan Herald

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рассказал официальному сайту UEFA о настрое национальной команды на матч группового этапа Евро-2020 с португальцами:

«Мы хотим сосредоточиться на наших собственных сильных сторонах. Германия хочет добиться большего, чем сделала в матче с Францией. По сути, у каждой команды есть слабые места, и мы хотим показать слабые стороны Португалии завтра. Германия хочет победить. Это та игра, которую вы действительно с нетерпением ждете как игрок. Теперь нам нужно показать, из чего мы сделаны. У нас есть необходимые качества. Мы все знаем, что поставлено на карту».

Подопечным Йоахима Лева нужно набирать очки в матче с пиренейцами, если они хотят рассчитывать на что-то большее, чем третье место в группе.

Уже сегодня немцы встретятся с Португалией в рамках второго тура чемпионата Европы.

Видео трансляция матча Португалия – Германия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Португалия – Германия.

Напомним, своими ожиданиями от матча поделился Бруну Фернадеш.