Киммих: «Не думаю о «Золотом мяче», но я ничем не уже всех тех номинантов»

Полузащитник поделился мнением о своей игре за «Баварию»

Фото: Sky Sports Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих считает, что ничем не уступает номинантам на «Золотой мяч» по итогам сезона. Слова игрока приводит Sport1. «Я должен признаться, что не видел шорт-лист претендентов на Золотой мяч. Меня там нет? Я совершенно этому не удивлен. Фактически, я ничем не отличаюсь от них, если смотреть на индивидуальные качества. Куда важнее для меня успехи команды. Я могу сиять только в том случае, если «Бавария» или сборная Германии побеждает. Как футболист, ты всегда зависишь от команды. Я вполне доволен такой игрой, которую сегодня мне удается демонстрировать, поэтому я не думаю о таких вещах, как «Золотой мяч». Победителя награды назовут 29 ноября. Среди его одноклубников в списке есть Роберт Левандовски.

Андрей Усмонов