Киммих: «Победа на Евро - моя большая цель»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих рассказал The Athletic о целях национальной команды на предстоящий чемпионат Европы:
«Победа на Евро – это моя большая цель. Я не еду на турнир со словами: «Посмотрим, сможем ли мы выйти из группы». Но, конечно, это наша первая цель. Нам предстоит сыграть с невероятно сложными соперниками. Для нас финалы начинаются рано. У нас нет никаких гарантий.
В «Баварии» всегда нацеливаются на чемпионство, но нам удается двигаться от матча к матчу. Здесь нужно применять такой же подход. Нет смысла в том, чтобы очень уж много говорить о титуле перед первой игрой турнира. Но никогда не нужно терять из виду то, за что ты борешься.
Можно ставить большие цели и сосредоточиться на маленьких шагах, которые нужно сделать, чтобы их реализовать. Это не противоречие, а сочетание».
Как уже известно, этот чемпионат Европы – последний для тренера «бундестим» Йоахима Лева у руля команды. После турнира на тренерском мостике его заменит экс-наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который был ассистентом Лева на триумфальном для немцев Чемпионате мира 2014.
Сборная Германии начнет свой путь на Евро с матчей в «группе смерти».
Напомним, тренер «Динамо» назвал фаворитов Евро-2020.
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