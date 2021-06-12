Киммих: «Победа на Евро - моя большая цель»

Йосуа Киммих / фото - The Guardian

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих рассказал The Athletic о целях национальной команды на предстоящий чемпионат Европы:

В «Баварии» всегда нацеливаются на чемпионство, но нам удается двигаться от матча к матчу. Здесь нужно применять такой же подход. Нет смысла в том, чтобы очень уж много говорить о титуле перед первой игрой турнира. Но никогда не нужно терять из виду то, за что ты борешься.

Можно ставить большие цели и сосредоточиться на маленьких шагах, которые нужно сделать, чтобы их реализовать. Это не противоречие, а сочетание».