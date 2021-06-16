Автогол Хуммельса помог Франции минимально одолеть Германию
Киммих: «Пропустили глупый гол. Ничью мы заслужили»
Немцы недовольны обидным поражением
Йосуа Киммих / фото - Bavarian Football Works
Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих поделился с официальным сайтом UEFA мнением о поражении от сборной Франции:
«Мы не были сегодня худшей командой.
Мы доминировали и пропустили глупый гол, который помог сопернику выйти вперед. Думаю, ничью мы заслужили.
У нас есть уровень, чтобы не отставать от лучших команд. Франция – серьезный фаворит на этом турнире, но в следующем матче нам нужно показать, что мы тоже в числе претендентов».
Франция одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника «Бундестим» Матса Хуммельса.
Напомним, центрбек немцев Антонио Рюдигер попытался повторить трюк Суареза и укусить игрока соперника.
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