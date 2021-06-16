Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Киммих: «Пропустили глупый гол. Ничью мы заслужили»

Немцы недовольны обидным поражением
Футбол ЕВРО-2020
07:25
Киммих: «Пропустили глупый гол. Ничью мы заслужили»
Йосуа Киммих / фото - Bavarian Football Works

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих поделился с официальным сайтом UEFA мнением о поражении от сборной Франции:

«Мы не были сегодня худшей командой.

Мы доминировали и пропустили глупый гол, который помог сопернику выйти вперед. Думаю, ничью мы заслужили.

У нас есть уровень, чтобы не отставать от лучших команд. Франция – серьезный фаворит на этом турнире, но в следующем матче нам нужно показать, что мы тоже в числе претендентов».

Франция одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника «Бундестим» Матса Хуммельса.

Напомним, центрбек немцев Антонио Рюдигер попытался повторить трюк Суареза и укусить игрока соперника.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Франция - Германия Украина - Северная Македония Йосуа Киммих Матс Хуммельс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Футбол ЕВРО-2020
09:45
Шакири хочет разочаровать бывшего тренера
Шакири хочет разочаровать бывшего тренера
Футбол ЕВРО-2020
09:30
Матч жизни и смерти для Украины, британское дерби, повторение львовской битвы. Что посмотреть во 2-м туре Евро-2020?
Матч жизни и смерти для Украины, британское дерби, повторение львовской битвы. Что посмотреть во 2-м туре Евро-2020?
Футбол Евро-2020
09:30
Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Футбол Сборная Украины
08:58
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Футбол Евро-2020
08:40
Манчини: «Сборная Италии – одна из сильнейших на Евро»
Манчини: «Сборная Италии – одна из сильнейших на Евро»
Футбол ЕВРО-2020
08:30

Новости: Футбол

Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
ЕВРО-2020
09:45
Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020
Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020
Евро-2020
09:39
Шакири хочет разочаровать бывшего тренера
Шакири хочет разочаровать бывшего тренера
ЕВРО-2020
09:30
Матч жизни и смерти для Украины, британское дерби, повторение львовской битвы. Что посмотреть во 2-м туре Евро-2020?
Матч жизни и смерти для Украины, британское дерби, повторение львовской битвы. Что посмотреть во 2-м туре Евро-2020?
Евро-2020
09:30
Сантуш: «Ожидал, что Венгрия будет играть иначе»
Сантуш: «Ожидал, что Венгрия будет играть иначе»
Евро-2020
09:21
Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»
Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»
Украинская Премьер-лига
09:15
Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Сборная Украины
08:58
Роналду прокомментировал разгром Венгрии
Роналду прокомментировал разгром Венгрии
ЕВРО-2020
08:45
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Евро-2020
08:40
Все новости

Популярные новости

Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00