Киммих: «Пропустили глупый гол. Ничью мы заслужили»

Йосуа Киммих / фото - Bavarian Football Works

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих поделился с официальным сайтом UEFA мнением о поражении от сборной Франции:

Мы доминировали и пропустили глупый гол, который помог сопернику выйти вперед. Думаю, ничью мы заслужили.

У нас есть уровень, чтобы не отставать от лучших команд. Франция – серьезный фаворит на этом турнире, но в следующем матче нам нужно показать, что мы тоже в числе претендентов».