ПСЖ разнес «Реймс», но остался позади «Лилля» за тур до финиша Лиги 1
«Клермон» впервые в истории вышел в Лигу 1
Команда заняла второе место по итогам сезона
17 мая 08:28
Фото: twitter.com/ClermontFoot
Завершился чемпионат Лиги 2 во Франции.
Чемпионом турнира стал клуб «Труа». Команда набрала 77 очков и гарантировала себе повышение в классе.
Вторым финишировал клуб «Клермон». Эта команда набрала 72 очка и финишировала второй. Команда впервые в истории сыграет в высшей лиге Франции.
«Тулуза», которая стала третьей, сыграет с победителем пары «Гренобль» - «Париж». А дальше будет матч с 18-й командой Лиги 1 за последнее место в Высшей лиге.
Отметим, что в Лиге 1 на чемпионство претендуют три клуба.
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