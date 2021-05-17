«Клермон» впервые в истории вышел в Лигу 1

Команда заняла второе место по итогам сезона

Фото: twitter.com/ClermontFoot

Завершился чемпионат Лиги 2 во Франции.

Чемпионом турнира стал клуб «Труа». Команда набрала 77 очков и гарантировала себе повышение в классе.

Вторым финишировал клуб «Клермон». Эта команда набрала 72 очка и финишировала второй. Команда впервые в истории сыграет в высшей лиге Франции.

«Тулуза», которая стала третьей, сыграет с победителем пары «Гренобль» - «Париж». А дальше будет матч с 18-й командой Лиги 1 за последнее место в Высшей лиге.

Отметим, что в Лиге 1 на чемпионство претендуют три клуба.