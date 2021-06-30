Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Кличко отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
Команда Шевченко прошла Швецию в 1/8 финала
Виталий Кличко / Фото: УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Instagram прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
«Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!
Миллионы украинцев болели и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!
Украина, вперед! Героям слава!».
Напомним, сборная Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020.